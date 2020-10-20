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السيسى يشاهد الفيلم التسجيلى قادة فى وجدان الأمة خلال حفل الكلية الحربية

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كريم شعبان 2020-10-20 11:03 0 تبليغ

تضمن الفيديو، عددا من قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك على هامش تخريج الدفعات الجديدة لعام 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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