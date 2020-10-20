نبيلة مكرم: نعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات الناخبين 

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة فى التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر، والتى بدأت فعالياتها أمس الاثنين، بطباعة بطاقات الاقتراع واختيار المصريين بالخارج لمن يمثلهم فى انتخابات مجلس النواب 2020، ثم ترسل بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع إلى مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات.





وبدأت اليوم فعاليات عمل اليوم الثانى لغرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج فى مرحلتها الأولى، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة كافة الاستفسارات والتساؤلات عن عملية التصويت، والرد عليها بمختلف وسائل التواصل، حيث بدأ المصريون بالخارج طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

وفى تصريحات، أشارت وزيرة الهجرة إلى أن جائحة كورونا منعتنا من مشاهدة المشهد الإيجابى الذى كنا نراه فى كافة الاستحقاقات السابقة، وتوافد المصريين بالخارج على مقرات السفارات والقنصليات، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت التصويت عبر آلية البريد السريع بسبب انتشار "كورونا" حفاظًا على صحة المصريين.

وأضافت، أن برلمان 2020 يحظى باهتمام كبير من المصريين بالخارج، لأن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2015، من حيث زيادة عدد السيدات وشرائح الشباب به، لافتة إلى وود 8 مقاعد للمصريين بالخارج يعول عليها الكثير فى التعاون بين وزارة الهجرة والبرلمان الجديد.

ودعت المصريين بالخارج الذين سجلوا فى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بطباعة بطاقات الاقتراع عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، حتى تصل فى التوقيتات التى أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 21 حتى 23 أكتوبر الجارى.

وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكترونى [email protected]‬ لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210 .

ويجرى التصويت فى انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى التى يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية 14 محافظة الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.