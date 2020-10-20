السيسى يمنح أوائل خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الأنواط

يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أوائل خريجى دفعات الكليات والمعاهد العسكرية الأنواط تقديرًا لتميزهم.



يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أوائل خريجى دفعات الكليات والمعاهد العسكرية الأنواط تقديرًا لتميزهم. وشهد الرئيس السيسى، اليوم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

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