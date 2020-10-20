صور.. أهالى خريجى الكلية الحربية يرفعون صور السيسى وأعلام مصر

رفع الأهالى، صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعلام مصر، على هامش تخريج الدفعات الجديدة لعام 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية.





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