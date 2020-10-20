مدير الكلية الحربية: حرب أكتوبر المجيدة أكدت قوة وصلابة القوات المسلحة

وأضاف خلال كلمته على هامش تخريج الدفعات الجديدة لعام 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نسعى بعزم الأبطال لإعداد الجيل الجديد، متقدما بالتحية للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المقدم، لإعداد أجيال مفعمة بعقيدة التحدى".
كما قدم تحية إجلال إلى شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن.
وأضاف موجها حديثه إلى الطلبة: أنتم ملاذ الوطن وحصنه المنيع فى مواجهة المحن والأزمات.
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