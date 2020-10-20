الأوقاف: توزيع 9 أطنان لحوم أضاحى غدا على 3 محافظات

وحسب بيان لـ وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، يتم توزيع اللحوم، بمحافظات: أسوان، ودمياط، ومرسى مطروح، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الحادى عشر على التوالى.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم بلغ 1126 طنًا.
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