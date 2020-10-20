بدأت فعاليات عمل اليوم الثاني لغرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى، اليوم الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، والرد عليها بمختلف وسائل التواصل، حيث يبدأ المصريين بالخارج اليوم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر، والتي تبدأ فعالياتها أمس الاثنين؛ بطباعة بطاقات الاقتراع واختيار المصريين بالخارج لمن يمثلهم في انتخابات مجلس النواب 2020، ثم ترسل بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع إلى مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الهجرة: مستمرون في استقبال والرد على أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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