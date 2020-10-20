بلاغ جديد ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم: ازدراء للدين الإسلامي

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ جديد للمستشار النائب العام بعد أن تدوالت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يسخر من إذاعة القرآن الكريم أمام عدد كبير من الجمهور في إحدى الحفلات.

وذكر البلاغ بأن الفيديو استهانة وإهانة برمز وصوت القرآن في العالم العربي والإسلامي ويعد أمرا مستننكرا من كل صاحب غيرة على أي دين. ويجب بالقصاص العاجل.

وجاء في البلاغ أن هذا الفعل مستحق للعقوبة القانونية طبقا لنص المادة 98 عقوبات بالحبس مدة تصل الي 5 سنوات وبالغرامه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو بالسلم الاجتماعي".

وقال البلاغ إن هذا التصرف غير المسئول قد حصل الجهر به و ترديده في محفل عام بحيث يستطيع سماعه من كان في ذلك المكان وأذيع بطرق التمثيل بصوره علنيه فبهذا تتكون اركان جريمه ازدراء الدين الاسلامي.

وأضاف مقدم البلاغ أن صاحب هذا الفيديو حرض علي السخريه من كلام الله واهم ما يحمل من قدسيه في الدين الاسلامي وان الرائ الشرعي يحكم بكفره مسترشدا بقوله تعالي في سوره التوبه٠٠فقُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

وطالب بالبحث عن مصدر هذا الفيديو واستصدار امر بالقبض علي صاحب فيديو السخريه من اذاعه القران الكريم واحالته الي محاكمه عاجله. ومطالباباتخاذ اللازم قانونا.