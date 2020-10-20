الأجهزة الأمنية تفحص فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

تفحص الأجهزة الأمنية فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذى لاقى رواجا كبيرا على صفحات المواقع من الانتقادات الكثيرة، ويتم فحص الفيديو المتداول والتحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة، أكد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والذى ظهر فى فيديو تدوال على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها أنها ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي، مشددة على أنها لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه، على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، بعدما قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي .

وحذرت الهيئة الوطنية للإعلام بشدة أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذى أقل من أن يوصف حتى بالانحطاط الأخلاقي، وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .