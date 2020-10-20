طلاب الكليات العسكرية يقدمون استعراضا تكتيكيا للحرب في حضور الرئيس السيسى

قدم طلاب الكليات العسكرية، عرضا تكتيكيا للحرب وذلك في حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، والذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
شكل طلاب الكليات العسكرية بأجسادهم رقم 47 وذكرى بمناسبة مرور سبع وأربعين عاما على ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، والتي انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلي.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوجيه التحية لأسر وأهالى خريجين الكليات والمعاهد العسكرية الجديدة، وذلك فور دخوله مقر الاحتفال بالكلية الحربية، حيث قام الأهالى برفع الأعلام وتوجيه التحية للرئيس السيسى.
وقام الرئيس السيسى بتوجيه التحية من داخل سيارته، وذلك مرورا أمام الأهالى الذين يستعدون لحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من أبناء وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
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