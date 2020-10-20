السكة الحديد: إتاحة مقاعد العربات المكيفة والمميزة بقطارات القاهرة / مرسى مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الموافق 20/20/2020 توفير خدمة جديدة لجمهور ركاب القاهرة / مرسى مطروح والعكس تتمثل فى إتاحة مقاعد العربات المكيفة والعربات المميز بالقطارات بخط القاهرة / مطروح على النظام الفعلى لحجز وصرف التذاكر المعمول به بالهيئة وذلك للتيسير على الركاب . وأوضحت الهيئة أن مقاعد القطارات المكيفة بخط القاهرة / مطروح يتم إتاحتها للحجز المسبق. وأشارت الهيئة أن القطار رقم 1205 يقوم من القاهرة الساعة 6.50 صباحًا يصل مرسى مطروح الساعة 15.25 ويقوم القطار رقم 1209 من مرسى مطروح الساعة 7.00 صباحًا يصل القاهرة الساعة 15.35 .

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