سفيرة مصر في داكار تلتقي برئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السنغالي

استقبل أمس الاثنين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السنغالي "عبد الله ساو"، سفيرة جمهورية مصر العربية في داكار "نهى خضر"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلديّن في ضوء وجود استثمارات مصرية في البلاد في قطاعات السياحة والبنية التحتية والطاقة الشمسية والمصايد، فضلًا عن التباحث حول فرص رفع معدلات التبادل التجاري في العديد من المنتجات وعلى رأسها الأنسجة وأدوات البناء والسجاد والأثاث المنزلي.

وشارك في الاجتماع كذلك رئيس مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي من الجانب السنغالي، والذي ألقى الضوء على آفاق التعاون بين الدولتيّن بما يضمن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بالثنائية. كما قدم "ساو"، في نهاية اللقاء، الدرع التذكاري للغرفة للسفيرة نهى حضر تقديرًا لجهودها في دفع عجلة التعاون بين البلديّن.

وترتبط مصر والسنغال بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت "بجمهورية السنغال" فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس سنجور، واستمرارًا لعمق العلاقات بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة، كما تشهد العلاقات بين البلدين تنام مطرد على جميع المستويات وتوافق الرؤى تجاه القضايا الدولية، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، ولاسيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وتجمع الساحل والصحراء، فضلًا عن مبادرة "النيباد" للتنمية في أفريقيا.