الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية المصرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي ٢٠٢٠ من الكليات والمعاهد العسكرية المصرية، حسبما صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ويحضر الحفل الذي يقام بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بينهم البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس السابق عدلى منصور.
بدأت مراسم الحفل، في تمام العاشرة صباحا، بعزف السلام الوطني والموسيقي العسكرية، الذي أعقبه استعراض للطائرات الهليكوبتر في سماء الكلية الحربية، وهي تحمل الأعلام المصرية المرفرفة فوق سماء الوطن، وسط فرحة عارمة من أهالي وأسر الطلاب الخريجين والحضور للحفل المستمرة فعالياته بعد ظهر اليوم.
ويشهد حفل تخرج الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية دفعة، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.
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