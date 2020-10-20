القبض على مرتكبة الحادث.. سعفان يتابع مستحقات مصري توفي في حادث دهس بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة أيمن حمد عرفات، إثر حادث دهس بالسالمية.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفى للقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنه تم التواصل مع ذوى المرحوم أيمن حمد عرفات، وابلاغهم تعازى الوزير لهم فى فقيدهم.

وأشار الملحق العمالي إلى أنه تم القبض على مرتكبة الحادث وتحرر ضدها محضر دهس ووفاة برقم ٢٨٥/٢٠٢٠ السالمية.

كما قام المكتب بالتواصل مع مندوب مطعم "تن توينتى" الذى كان يعمل به المتوفي ، وأفاد بأن صاحبة العمل كلفت المختصين بإنهاء إجراءات شحن الجثمان، واحتساب المستحقات المالية للمتوفي لتسليمها إلى ذويه وسيتم ذلك بحضور المكتب العمالى، وقد تم شحن الجثمان فجر اليوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ليدفن فى مسقط راسه بطلخا بالدقهلية.