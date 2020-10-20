فيديو.. السيسى: محدش يقدر يعتدى على مصر.. قوة الجيش عظيمة

كما وجه الرئيس على هامش تخريج الدفعات الجديدة لعام 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية، التحية إلى خريجى الكليات العسكرية، مؤكدا أن المهمة التى تم إعدادهم لها من أشرف المهام، فهى حماية الوطن وترابه وأهله وناسه.
وتابع: أنتم تقدمون لحماية هذا الوطن روحًا ودمًا، وبالتالى أتمنى لكم كل التوفيق.
وأضاف الرئيس: قوة الجيش المصرى ليس عليها كلام، ومحدش يقدر يعتدى على مصر، لأن قوة الجيش عظيمة، لكن المهم هو بناء وعى حقيقى.
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