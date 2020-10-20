مايا مرسى تستعرض جهود مصر المراعية لاحتياجات المرأة خلال جائحة كورونا

ووفق بيان رسمى، شاركت رئيسة المجلس القومى للمرأة، مساء أمس الإثنين، فى فعاليات الندوة الافتراضية بعنوان "تحسين الحصول على الخدمات الأساسية فى أثناء جائحة كوفيد_19.. عدم إهمال أحد"، ضمن الاحتفال بالذكرى السنوية ال 75 لإنشاء الأمم المتحدة.

شارك فى الندوه الدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، والدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وأدارت الندوة السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذى مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام و المعرفة، وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان سابقا.

وأوضحت مرسى، خلال كلمتها، أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة فى أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ورقة السياسات تضمنت تحليلاً للوضع القائم، وأن فى إطار تلك الورقة تم تقديم عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور، التأثير على المكون الإنسانى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأةوالقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.

أضافت: "الحكومة المصرية كانت أول دولة على مستوى العالم تصدر تقاريرا لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتى تضمنت الاجراءات التى اتخذتها الدولة وتراعى احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة، مشيرة إلى إصدار أربعة تقارير ، ورصد 106 تدابير وقرارات وإجراءات وقائية داعمة للمرأة المصرية، من بين 300 اجراء وتدبير اتخذته الحكومة المصرية وذلك خلال الاربعة اشهر الاولى من بدء الازمة فى مصر وحتى شهر يونيو.

تابعت: "من بين هذه الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، ليشمل المرأة فى العمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتى تضم المجلس القومى للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية والذى يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد تمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صنع القرار ومراعاة احتياجاتها خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا".

وأشارت إلى إعلان وزارة التضامن الاجتماعى زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدى المشروط ببرنامج تكافل وكرامة، إلى 100 ألف أسرة بهدف توفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.