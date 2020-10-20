الإسكان: تسليم 1428 وحدة بسكن مصر فى مدينة العبور الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، تسليم 1428 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" المرحلة الأولى، بمنطقة الـ2600 فدان فى مدينة العبور الجديدة، الخميس المقبل، وحتى الخامس من نوفمبر 2020.





ووفق بيان رسمى، قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه الفائزين بالوحدة يجب أن يتوجهوا للعمارة رقم 20 بجوار موقف أتوبيس الشباب نهاية شارع الشباب بجوار البنزينة والشهر العقارى، ومعهم من البنك ما يفيد بسداد المستحقات المالية على الوحدة حتى تاريخه، وكشف حساب الوحدة وخطاب التخصيص.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: "سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (28، 30، 31)، يوم الخميس 22/10/2020، ووحدات العمارات أرقام (32، 36، 37)، يوم الأحد 25/10/2020، ووحدات العمارات أرقام (4، 29، 35)، يوم الثلاثاء 27/10/2020، ووحدات العمارات أرقام (26، 27، 38)، يوم الأحد 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 5/11/2020، ووحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 10/11/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الخميس 12/11/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 15/11/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الثلاثاء 17/11/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 19/11/2020، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأحد 22/11/2020".

تابع: "كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 5/1/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارتين رقمي (10 ، 11)، يوم الثلاثاء 12/1/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الخميس14/1/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 19/1/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الخميس 21/1/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الثلاثاء 26/1/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الخميس 28/1/2021، ووحدات العمارتين رقمى (19 ، 20)، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأحد 7/2/2021".

كما أشار إلى تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 44، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 56، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الثلاثاء20/4/2021، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 59، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارتين رقمى ( 60، 61)، يوم الثلاثاء 27/4/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 2/5/2021، وحتى يوم الأربعاء 5/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.