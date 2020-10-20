فيديو.. السيسى: التشكيك لا يقل خطورة عن الاعتداء على الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أى اعتداء على الدولة، موجها كل خريجى الكليات والمعاهد العسكرية إلى أهمية الاهتمام بالوعى لديهم بما يدار على المستوى الإقليمى والعالمى، وضروة تفعيل ذلك مع المجندين الذين يخدمون الوطن معهم.





وأضاف السيسى خلال كلمته على هامش تخريج الدفعات الجديدة لعام 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية، أن قوة الجيش قادرة على حماية مصر، ولكن من المهم بناء وعى حقيقى لكل الخريجين من ضباط القوات المسلحة ما ينعكس على المجندين الذين يؤدون واجبهم الوطنى معا لحماية وأمن مصر. وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

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