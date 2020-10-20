صلاح حسب الله ينعى عميد المراسلين الأجانب: مارس عمله بأمانة

نعى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عميد المراسلين الأجانب فى مصر فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الأجانب، الذى وافته المنية بمستشفى وادى النيل، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 83 عامًا.





وقال حسب الله، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الفقيد كان يعشق مصر، ولذلك قضى بها قرابة 60 عاما، مارس فيها عمله الصحفى بكل كفاءة وأمانة واقتدار، وكان مهنيا وأميناً فى نقل الحقائق عن مصر، وهو ما قدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى. وتقدم الدكتور صلاح حسب الله، بالتعازى لعائلة الفقيد، ولكل الزملاء المراسلين الأجانب المعتمدين فى مصر، وكل الصحفيين والإعلاميين المصريين، الذين كان الفقيد نبراسا لهم فى المهنية، والخلق، والأمانة، والصدق، والاحترافية، فى العمل الإعلامى والصحفى.

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