لخدمة منتفعى التأمين الشامل.. الرعاية الصحية توقع بروتوكولا مع شركة دواء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون لدعم المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بنظام إلكترونى، بما يسهم فى رفع كفاءة وتحسين جودة الآداء بإدارة الإمداد.





وتضمن البروتوكول سلسلة التوريد المحوكمة الربط المناسب بين أقسام المستشفيات والعمليات ودورة الإيرادات، كما تضمن استمرارية توافر الدواء فى كل وقت للمريض، وتسهم فى تعظيم رعاية المرضى وتقليل هدر المخزون، وتقليل الأخطاء البشرية، وستكون البداية فى محافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتمتد لتشمل باقى محافظات "الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان".

وبموجب البروتوكول يتم تدريب 2000 من الفريق الطبى من العاملين بالمنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بواقع 1000 طبيب و 1000 صيدلى، وذلك من خلال تنظيم محاضرات افتراضية على موقع استرازينيكا، أو من خلال لقاءات علمية ومحاضرات بما يساعد على الإطلاع على أحدث بروتوكولات العلاج المختلفة فى كافة التخصصات الطبية.

كما ينص البروتوكول أيضًا على دعم منظومة العلاج الدوائى بالهيئة بـ 15منحة تعليمية معتمدة لعدد من الصيادلة العاملين بالهيئة، إضافة إلى عمل حملات توعوية للمواطنين بسبب الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة، وذلك لكافة المواطنين بالمحافظات التى تغطيها منظومة التأمين الصحى الشامل مرحليًا، والتى تشمل التوعية بـ "أمراض القلب والجهاز الدورى، والكلى، والسكرى، وأمراض الجهاز التنفسى، والجهاز الهضمى و الأورام".