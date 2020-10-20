المصريون بالخارج يواصلون طبع بطاقات التصويت للانتخابات البرلمانبة

وتتيح الهيئة البطاقات اعتبارًا من أمس الساعة التاسعة صباح وحتى التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى على موقع الهيئة الإلكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.

ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات التصويت الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر الجارى، حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان بتصويت المصريين المقيمين خارج مصر على مدار يومى 21 و22 و23 أكتوبر الجارى.