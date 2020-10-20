تاج الدين: وضع كورونا فى مصر مطمئن ومستعدون لمواجهة ارتفاع الإصابات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية، أن وضع فيروس كورونا في مصر مطمئن، لأننا استطعنا السيطرة على الوباء من البداية بدقة، وقبل أن ينتشر في مصر، مؤكدا أنه لازالت هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، وأخرى تدخل الرعاية المركزة، وحالات تتوفى بسبب الفيروس، لذلك لا يجب أن نتهاون في إجراءات الوقاية.

وأضاف تاج الدين أن كورونا، وباء عالمى أثر على العالم كله، ولا يوجد أي بلد بعيد الوباء، ومصر استطاعت السيطرة على وباء كورونا أفضل من دول أخرى كثيرة، فالولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والهند، ودول جنوب شرق آسيا، والدول العربية يعانون من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، أما في مصر فالوضع مطمئن الحمد لله، مشيرا إلى أن من أهم أسباب نجاح مصر في السيطرة على فيروس كورونا، هو البنية التحتية في مصر، والتي تشمل وجود المستشفيات، والأجهزة، والقوى البشرية الهائلة المدربة لكيفية للتعامل مع هذه الحالات، وتقريبا كل فترة نقوم بعقد مؤتمر للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف، أن مصر مستعدة لارتفاع إصابات كورونا، بتجهيز77 مستشفى صدر وحميات، و20 مستشفى للعزل، بخلاف المستشفيات العامة حوالى 600 مستشفى.

وأكد، أن جميع المستشفيات الجامعية كانت تساهم في علاج هذه الحالات، بالإضافة لعلاج جميع الأمراض الأخرى العاجلة، وليست كورونا فقط، ولكن كان توزان بين علاج حالات كورونا، وعلاج الأمراض الأخرى.

وقال، قبل ظهور أول إصابة في مصر، خصص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى لمواجهة جائحة كورونا، وتم منح 700 مليار لوزارة الصحة والسكان، 300 مليون للمستشفيات الجامعية.

وأضاف، أن مصر استطاعت السيطرة على فيروس كورونا واستطاعت احتواء الفيروس وعدم انتشاره منذ البداية، ويتمثل ذلك عندما أرسلت مصر طائرة لأخذ المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية، وتم عزلهم بمستشفى عزل مرسى مطروح، بعيدا عن السكان لعدم انتشار الفيروس بين المصريين، موضحا أنه تم عزل الحالات المصابة، واستطعنا تجهيز المدن الجامعية، ومراكز الشباب مصر.