وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية وتتمكن من ضبط 212 قطعة سلاح نارى...

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 212 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 184متهم).. وذلك على النحو التالى: (24) بندقية آلية . (1) بندقية رصاص. (36) بندقية خرطوش. (18) طبنجة. (133) فرد محلى. (438) طلقة مختلفة الأعيرة. (30) خزينة متنوعة . (233) قطعة سلاح أبيض. (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية . فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (82828) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6969) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى: (364) حكم جناية. (25586) حكم حبس جزئى. (4534) حكم حبس مستأنف. (41063) حكم غرامة. (11281) حكم مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضم (11) متهمين، إرتكبوا (9) حوادث سرقة. فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (269) قضية مخدرات بحوزة (274) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (24,837 كيلو جرام). كمية من مخدر الحشيش وزنت (19,241 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (4.576 كيلو جرام). كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,357 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (1.025 كيلو جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (652 جرام). عدد (4304) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (53) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (160) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (17811) مخالفة مرورية. فى مجال فحص السائقين: فحص (80) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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