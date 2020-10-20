القوى العاملة: 59 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 59 فرصة عمل علي مهن مختلفة بإحدى شركات الإعاشة.

وأشار الوزير إلي أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكداً أن شغل الـ 59 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى .

وأوضح الملحق العمالي عبد الحليم محمود لبيب القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أن المهن المطلوبة تتمثل في 9 مشرفين تغذية ، ويكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس زراعة أو اقتصاد منزلي، و 4 محاسبين ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات، منهم 2 خبرة في التكاليف، ومحاسب ضرائب ، خبرة كبيرة بضرائب السوق السعودي ويفضل من عمل بمكاتب محاسبة بالسعودية ، و9 مندوبين مبيعات خبرة بمصانع المياه ومصانع المنظفات ، ومحامي خبرة وكفاءة عالية لا تقل عن 15 سنة بالسعودية ويفضل من عمل بمكاتب محاماة خلال فترة خبرته بالقضايا التجارية .

وأشار الملحق العمالي بجدة، إلي أن المهن المطلوب تشمل أيضا 4 طهاه ، (شيف ساخن وبارد) ، وفني هندسي ثلاجات ومعدات المطابخ ، و فني هندسي بوتاجازات ومعدات مطبخ ، ومشرفين مطعم (كابتن) ، و12 مقدم طعام (ويتر) ، 3 عمال شاي وقهوة ، وموظفين استقبال، ومدير قسم النظافة ، و6 عمال نظافة ، ومدير تسويق فندقي ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الفنادق والمطاعم، ورئيس حسابات فندقي خبرة لا تقل عن 7 سنوات ، ومدير مالي فندقي خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الفنادق .

ولفت القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إلي أنه لسهولة توصيل بيانات راغبى شغل الوظائف إلى المكتب العمالي تم نشر الإعلان عن الوظائف المتاحة على صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة على الفيس بوك.