سعفان” يهنئ قائد القوات البحرية بالعيد السنوي للقوات البحرية وإغراق المدمرة الإسرائيلية...

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، بمناسبة العيد السنوي للقوات البحرية.

وقال الوزير في تهنئته: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن عمال مصر، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد السنوي للقوات البحرية، الذي يوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية، في ذكرى انتصار أبطال القوات البحرية علي القوات الإسرائيلية بحرب الاستنزاف، وتمكنهم من إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر عام 1967 .

وأعرب الوزير، للفريق "خالد" عن تقديره العميق لما يبذله من جهود مخلصة وتوجيهاته المستمرة لحماية حدود الوطن والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".