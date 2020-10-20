الرئيس السيسى يمنح أوائل الخريجين بالكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى تقليد أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، فيما ردد الخريجون يمين الولاء، وصادق الرئيس على تعيين خريجى الكليات العسكرية برتبة "ملازم تحت الاختبار".
ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 114 حربية، والدفعة 71 بحرية، والدفعة 87 جوية، والدفعة 57 فنية عسكرية، والدفعة 48 دفاع جوى، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.
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