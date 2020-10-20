السيسى شاكرا أولياء أمور خريجى الكليات العسكرية: قدموا أبنائهم لحماية مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يقدم التحية والتقدير والاعتزاز للأسر وأولياء الأمور قائلا: "سهروا وربوا وأنفقوا وفى الاخر قدموا أبنائهم لبلدهم مصر، حتى يكونوا مسئولين عن حماية هذه الدولة وامنها وسلامها وسلامتها".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية بالكلية الحربية: "أمر عظيم أن الأسر المصرية تقدم أبنائها لاجل خاطر بلدنا مصر.. شكرا جزيلا باسمى وباسم كل الأسر المصرية شكرا لأولياء الأمور من الطلاب".