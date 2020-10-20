السيسي: قوة الجبش عظيمة إن شاء الله وقادرة على حماية أرض مصر

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية من لطلبة الكليات العسكرية، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة. وقال الرئيس في كلمته خلال حضور حفل تخرج عدد من القوات والمعاهد العسكرية، قوة الجيش وقدرته مفيش فيها كلام ودايما بنوق بفضل الله محدش ابدا من الخارج يعتدى على مصر، أولا لأننا مش بنتعدى على حد، وثانيا قوة الجبش عظيمة ان شاء الله وقادرة على حماية ارضها وترابها ضد اى معتدى.

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