مدير الكلية الحربية: مصر بعظمة شعبها وصلابة جيشها ماضية نحو تحقيق تطلعاتها

قال اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية، إن حرب أكتوبر المجيدة أكدت قوة وصلابة قواتنا المسلحة ، حيث أعاد أبطالها العزة والشموخ وأكدوا للعالم أنهم لا يقبلون بديلا للنصر، فتحية إجلال لشهدائنا الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداءً للوطن.

وأضاف مدير الكلية الحربية خلال حفل تخرج عدد من طلاب الكليات العسكرية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما شاهدنا اليوم يؤكد أن الكليات والمعاهد العسكرية تمتلك تطلعا نحو التقدم في شتى المجالات للنهوض بالمقاتلين لأعلى مستويات الكفاءة والوعى والانتباه تجعلهم مثلا يحتذى به في العطاء من أجل عزة الوطن .

وتابع: "إن مصر بعظمة شعبها وصلابة جيشها ماضية بكل قوة نحو تحقيق تطلعاتها وليظل وطننا واحة الأمن والأمان بسواعد أبنائه وجهدهم البناء، مختتما كلمته: " عاشت مصر أبية قوية منيعة عزيزة".