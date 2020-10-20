السيسى يحذر من إسقاط الدول بحشد الرأى العام بالسلب والتشكيك والكذب والافتراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الفكرة فى محاولة إسقاط الدول من خلال حشد الرأى العام بالسلب من خلال التشكيك والكذب والافتراء، قائلا: "ده كلام أنا بقولوا دلوقتى لمهام تضاف للجيش والشرطة مع أبناء مصر المجندين سواء فى الجيش أو الشرطة.. من فضلكم لابد من التوعية.. ولازم نبقى فاهمين كويس التوعية.. وقلنا الكلام ده من 7 سنين أن الكليات العسكرية يجب أن تدرس يعنى ايه دولة وكيفية الحفاظ عليها والمخاطر التى تقابلها".
وأضاف الرئيس السيسى، فى رسالته للخريجين الجدد من الكليات العسكرية خلال حفل التخرج المقام فى الكلية الحربية: "ألف مبروك وموفقين.. ودائما بصحة وسلامة عافية وقوة وفتوة لأجل خاطر بلدنا مصر وحمايتها.. ربنا يوفقكم ويحفظكم.. شكرا جزيلا".
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