السيسي لخريجى الكليات العسكرية: مهمة حماية الوطن وترابه أمر شريف وعظيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخريجى الكليات العسكرية، إن المهمة التى تدربتم من أجلها حتى تقوموا بتنفيذها هى من أشرف المهام.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية: "مهمة حماية وطن وترابه وحماية أهله وناسه أمر شريف وعظيم قوى"، مضيفا: "الحقيقة الذى يقدم من أجل حمايته هى الروح والدم، مبيتقدمش جهد وعرق وسهر بس، لأ، ده بيتقدم روح ودم وأعتقد إن الحياة أغلى ما يمتلكه الإنسان".