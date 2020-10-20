السيسي محذرا من الحروب الحديثة: هدفها إزاى تحرك الشعوب لإيذاء بلادهم

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التأكيد على خريجى الكليات والمعاهد العسكرية، على أهمية الالتزام والانتباه والعلم والتحصن به، مضيفا: "محتاجين كمان تبذلوا الجهد فيه مع اشقائكم المجندين الموجودين معاكم فى وحداتكم، وهو موضوع الوعي".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية: "موضوع الوعى موضوع مهم وخطير، وهى مهمة تضاف لما تبذلوه وهو بناء وعى حقيقى لأخوك المجند اللى جاى يقعد معاك سنة أو أكتر عشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدى يقابل بلدنا والبلاد المستهدفة بأجيال الحرب الحديثة إلا بمقابلتها بوعى حقيقى، وبكرر الكلام ده كتير وليه الإلحاح فى الإشارة للخطر ده، لأنه لا يقل خطر عن أى معتدى يمكن أن ينال من الدولة أو يعتدى عليها لأن الهدف والقضية كلها إزاى يحركوا الشعوب لإيذاء بلدهم، وكل القضايا والمشاكل فى الدول لا تنتهى لأنها سنن الدنيا مفيش مطلق دولة كاملة، لكن الفكرة إزاى أحشد الرأى العام بالسلب من خلال التشكيك".