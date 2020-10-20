السيسي لخريجي الكليات العسكرية: أدعوكم لتولي مهمة توعية أشقائكم من المجندين في الوحدات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لأولياء الأمور الذين ربوا أبناؤهم ليتخرجوا من الكليات العسكرية ، مضيفا : " إنه أمر عظيم أن تقدم الأسر أبنائها للوطن ، وأشكر هذه الأسر نيابة عن نفسي وباسم كل المصريين ".
وقال الرئيس إن ما يقدم للوطن ، هو الروح والدم ، والحياة هي أغلى ما نملك مضيفا : " في بداية حياتكم العسكرية أدعوكم للاهتمام والانتماء والعمل ، وأدعوكم لأمر آخر وهو أمر في منتهى الأهمية أن تبذلوا الجهد مع أشقائكم المجندين في وحداتكم في موضوع الوعي وهو أمر مهم وخطير .
وتابع : " قوة الجيش مفيش فيها كلام ، وبفضل الله لا أحد من الخارج يمكن أن يعتد على مصر ، قوة الجيش قوة عظيمة \".
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