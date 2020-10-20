السيسي : الكليات العسكرية لازم تدرس يعني إيه دولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إننا قادرين على حماية أرضنا ضد أي معتد مضيفا : " لكن بناء وعي حقيقي للمجندين هي مسألة هامة حتى يساهم بوعيه مع المصريين ، الحرب الحديثة لابد من مقابلتها بوعي حقيقي ".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل خريجي الكليات العسكرية،: " بكرر الكلام ده كتير والناس بتسأل ليه الإلحاح ، ولكن الجهل لا يقل خطورة عن أي معتد والهدف في النهاية من الأعداء هي إزا ي يحركوا الشعوب لإيذاء بلدهم ، مفيش في المطلق دولة كاملة ، لكن الفكرة كلها ازاي احشد ".

وتابع: " كلام بقوله دلوقتي عشان يضاف لمهام الجيش والشرطة عشان تقدروا توعوا لازم تكونوا فاهمين.. والكليات العسكرية لازم تدرس يعني ايه دولة".

