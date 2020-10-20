مدير الكلية الجوية: تطوير المناهج للتعامل مع أحدث الطائرات التى تم التعاقد عليها مؤخرا

اللواء طيار أح عزت متولي:

الكلية الجوية تعد أفضل الكليات الجوية في العالم

إرسال الطلاب في بعثات خارجية ليتم تأهيلهم بقدرات إضافية

يتم تدريس أحدث المناهج الجوية بناءً علي أحدث مناهج القوات الجوية بالعالم

أكد اللواء طيار أح عزت متولي إبراهيم، مدير الكلية الجوية ، على أن الكلية تعتبر حجر أساس لضخ دماء جديدة، سواء كانت تلك الدماء داخل القوات المسلحة بصفة عامة، أو القوات الجوية بصفة خاصة، موضحا أن الكلية تستخدم أحدث الوسائل الحديثة والمعامل ومحاكاة الطيران، بهدف تطوير العملية التعليمية.

وأشار مدير الكلية الجوية أن الطلبة يتخصصون في عدد من المجالات المختلفة داخل الكلية ويتم تدريس أحدث المناهج الجوية للطلاب بناءً علي أحدث مناهج القوات الجوية بالعالم.

جاء ذلك خلال تصريحات له بمناسبة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية.

وأكد "عزت" على أن القوات الجوية تتطور بشكل متسارع وغير مسبوق، كما أكد على أن الكلية الجوية تعد أفضل الكليات الجوية في العالم، وحققت ترتيبا مرموقًا بين كليات الطيران، كما أنها أفضل كلية جوية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح اللواء طيار أح عزت متولي، أن الكلية تعتمد في عملية بناء المقاتل على محاور عدة، فى مقدمتها المحور المعرفى، حيث يوجد جناح المعرفة يتلقى فيه الطلاب المحاضرات والمناهج النظرية، فضلًا عن وجود "محاكيات الطائرات"، إضافة إلى قيام الكلية بإرسال الطلاب في بعثات خارجية، ليتم تأهيلهم بقدرات إضافية.

وأشار مدير الكلية الجوية في تصريحات صحفية على هامش تخريج دفعة جديدة من علوم عسكرية جوية وطيران وعلوم عسكرية، إلى أن تأهيل الطلاب يشمل تلقى العلوم العسكرية فى معامل هياكل طائرات والمعامل الخاصة بعلوم نظريات الطائرات ومعامل المحاكاة ومحاكاة الاقتراب الرادارى، كما يتم الاستعانة بأحدث طائرات التدريب لتدريب طلبة الكلية.

وأوضح مدير الكلية، أنه تم إدخال أقسام جديدة داخل الكلية، فضلًا عن تطوير المناهج للتعامل مع أحدث الطائرات التى تم التعاقد عليها مؤخرا.

وشدد اللواء طيار أح عزت متولي إبراهيم أن اختيار طالب القوات الجوية، يتم وفق معير عالمية، بالإضافة إلي أن الطالب لابد أن يكون لديه المقدرة علي مواكبة التكنولوجيا المتسارعة في مجال الطيران، وبعد إنضمام الطالب للكلية، يتم تدريبه بدنيا وعلميا وثقافيا كما يتم الاهتمام الطبي بهم، وأوضح أن الطالب يحصل على العملية التعليمية خلال 4 مراحل رئيسية هي: «المرحلة الابتدائية- المرحلة الأساسية – المرحلة المتقدمة – المرحلة العماليتية».

ونوَّه بأنَّ الكلّية الجوية تمنح الخريجين شهادات «طيار مدنى» للطيار التجارى أو الطيار الخاص، مثل الشهادة التي تمنحها أكاديمية تدريب الطيران، لافتًا إلى حصول الكلية على إعتماد من سلطة الطيران المدنى لمنح طلابها هذه الشهادة التى يتم منحها لكل ضباط القوات الجوية، والآن أصبح الطالب يحصل علي أعلي شهادة وهي شهادة طيار مقاتل، وتعديل شهادته لتصبح atp.

وبيّن أنَّ التدريب الأساسى داخل الكلية يعتمد على الطائرة "دروب" وهي طائرة اعتمدتها دول كثيرة في تدريب الطيارين في محاولة منهم لتنفيذ نفس برامج التدريب المصرية، إضافة إلى طائرة "K 8 E"، وهى طائرة صينية الصنع، وطائرة "الجازيل"، وطائرات "الهليكوبتر" بمختلف أنواعها.

وأكد مدير الكلية الجوية أن خريج الكلية الجوية يكون قادرًا وجاهزا للعمل فى اليوم التالى للتخرج بفضل الرحلات الداخلية والخارجية التى يقوم بها الطالب طوال فترة دراسته، وإطلاعه على الخرائط العالمية بجانب لياقته البدنية وجاهزيته القتالية، إذ يتلّقى الطالب فرق التشكيلات الجوية المختلفة، بحيث لا يحتاج إلى أي تدريبات أو فرق إضافية عقب تخرجه.

وأكّد مدير الكلية، أن إدارة وأعضاء هيئة التدريس الكلية الجوية يحرصون على إعداد الطلاب نفسيًّا، إذ يتم تنظيم محاضرات مع كل المتخصصين في جميع مناحي الحياة ليخرج الطالب برؤية كاملة عن الأوضاع التى تدور حوله ويكون جاهزًا للعمل فى صفوف القوات المسلحة وهو على دراية تامة بما يدور من أحداث ومتغيرات.

وحول التعاون بين الكلية الجوية والدول الشقيقة والصديقة، أوضح مدير الكلية الجوية أن هناك تبادلًا دائمًا بين طلاب كلية القوات الجوية ومدرسيها للدول الخارجية الشقيقة والصديقة، كما يتم استقبال الطلاب وأعضاء هيئات التدريس داخل الكلية الجوية.

وأكد مدير الكلية الجوية أنه الكلية لديها مدرسو طيران وعلوم جوية على مستوى عالٍ جدا من الكفاءة بالإضافة إلى المعامل المتطورة للمحركات ونظريات للطيران.

وعن شروط الالتحاق بالكلية الجوية، أوضح اللواء طيار أح عزت متولي، أن الكلية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65 % فأكثر.