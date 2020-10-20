مدير الكلية البحرية: نجهز الطالب لتحمل مسئولية العمل على مسارح عمليات مختلفة

اللواء بحري اللواء بحري أ.ح إيهاب محمد صلاح:

الخريج الجديد قادر على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم

نجهز الطالب لتحمل مسئولية العمل على مسارح عمليات مختلفة وتقنيات متطورة

تطور كبير في منظومة العمل داخل الكلية خاصة بعد إدخال العديد من الوحدات البحرية المتطورة

قال اللواء بحري أح إيهاب محمد صلاح ، مدير الكلية البحرية، إن الكلية البحرية المصرية، تُعد إحدى أعرق المؤسسات العسكرية العريقة في مختلف دول العالم ومشهود لها بالكفاءة والسمعة العالمية.

وأوضح مدير الكلية البحرية، خلال كلمة له، على هامش الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكلية البحرية، أن هناك تطورا كبيرا في منظومة العمل داخل الكلية البحرية في الوقت الراهن، خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأوضح إن طالب الكلية البحرية خلال فترة دراسته بالكلية ، يقوم بعدد من الرحلات التدريبية داخل وخارج مصر، مؤكدًا على أنه يتم إعداد الطلاب بدنيا من خلال برامج وطوابير ثابتة في تمارين لرفع الكفاءة البدنية تشمل السباحة والدراجات واختراق الضاحية، بالإضافة إلى إعطاء الطلبة فرقا خاصة مثل الصاعقة البحرية والغطس، كما أن هناك تواصلا كبيرا وتبادل زيارات للطلبة بين الدول المختلفة، يتم خلالها إكساب الطلبة مهارات عديدة، بعد رؤية مسارح عمليات مختلفة وتكتيكات وتقنيات حديثة ومتطورة.

وعن شروط الإنضمام إلى الكلية البحرية، أوضح أن الكلية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى "الرياضيات – العلوم" وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر وأن يجيد الطالب "السباحة".

في نهاية كلمته، وجه اللواء بحري أح إيهاب محمد صلاح ، مدير الكلية البحرية، رسالة إلى الطلبة الخريجين، طالبهم فيها بالحفاظ على المكتسبات التي تعلموها أثناء فترة دراستهم بالكلية، وضرورة الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالهم، لكي يواكبوا التكنولوجيا الحديثة.