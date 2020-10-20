السيسي يتصدر تويتر بعد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية : حافظوا على بلدكم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعه جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية .
حضر الرئيس السيسى يرافقه كبار قيادات الدولة و بصحبة أهالي الخريجين ، حفل تخرج دفعة 114 حربية، والدفعة 71 بحرية، والدفعة 87 جوية، والدفعة 57 فنية عسكرية، والدفعة 48 دفاع جوى، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد بير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وجاءت التعليقات كالتالي:
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