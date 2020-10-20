صرف بدل الصحفيين فور الانتهاء من إجراءات التحويل

تجرى الإدارة المالية بنقابة الصحفيين تحركات موسعة لإنهاء إجراءات تحويل الشيكات المخصصة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا . ومن المقرر أن تتم عملية صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من مساء غدا وذلك للزملاء العاملين بالصحف الخاصة والحزبية . من جانب اخر كانت قد اعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2020 الخميس الماضى الموافق 2020/10/15 . وطالبت الهيئة المؤسسات القومية على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله .

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