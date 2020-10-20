ادعم_اذاعه_القران_الكريم يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم بارك لنا فيها

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_اذاعه_القران_الكريم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . أعرب عدد من رواد السوشيال ميديا عن غضبهم بعد تداول فيديو لشاب يسخر من إذاعة القرآن الكريم ورموزها.

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