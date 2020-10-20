لمكافحة نواقل الحميات والقضاء على البعوض والأمراض.. وفد من الصحة المصرية يزور وادي حلفا السودانية

استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف رئيس مكتب تمثيل جمهورية مصر العربية في وادي حلفا وفدًا من وزارة الصحة المصرية، مكون من مجموعة من المتخصصين في مكافحة نواقل الحميات، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين السودانيين بمدينة وادي حلفا والولاية الشمالية ووزارة الصحة السودانية.
وأكد رئيس المكتب أن هذه الزيارة تأتي في إطار تضامن مصر مع السودان الشقيق وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدة للأشقاء في السودان للتغلب علي آثار الفيضانات التي تسببت في انتشار بعض الأمراض بين المواطنين السودانيين.
وبحسب صفحة وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدأ الوفد المصري عمله بوضع خطة لمكافحة نواقل الحميات والقيام بحملات رش مكثفة للمساعدة في القضاء على إنتشار البعوض واليرقات والحشرات المسببة لأمراض الحميات.
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