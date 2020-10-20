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للمصريين بالخارج.. طريقة طباعة بطاقة الاقتراع الخاصة بانتخابات النواب

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دعت وزارة الهجرة كافة المصريين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بطباعة بطائق الاقتراع عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، خلال اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر الجاري، حتى تصل في التوقيتات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 21 حتى 23 أكتوبر. 

وخصّصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني  [email protected]‬، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.

ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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