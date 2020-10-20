للمصريين بالخارج.. طريقة طباعة بطاقة الاقتراع الخاصة بانتخابات النواب

وخصّصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني [email protected]، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.
ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
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