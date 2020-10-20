أبو هشيمة ناصحا متابعيه: الأفكار الإيجابية تصنع أياما رائعة

نشر رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشيوخ

صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة فى الصورة من مكتبه وعلق قائلا: "الأفكار الإيجابية تصنع أيامًا رائعة ".

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أحمد أبو هشيمةبإطلالة رومانسية.. ياسمين صبري برفقة أحمد أبو هشيمة

وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة من الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري.