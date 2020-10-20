وزير الرياضة: نسعى لإيجاد شراكات مع الجهات الحكومية لخدمة الشباب المصرى

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، إن دور وزارة السياحة والآثار مهم لتذليل كل المشكلات والمعوقات التى تواجه الشباب والرياضة فى تنفيذ العديد من الفعاليات داخل الأماكن الأثرية، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما لإيجاد شراكات مع الجهات الحكومية لخدمة الشباب المصرى على المستويات.





ووفق بيان رسمى، جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين للترويج لمنتج السياحة الرياضية وكيفية الاستفادة من الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية للترويج للسياحة المصرية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

أضاف: "الشباب المصرى له دوره حيوى ومهم فى بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية فى كل المجالات ويمتلك الحماسة لحل المشكلات ومواجهة التحديات"، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار سيتم العمل على الترويج خارجيا للأماكن الأثرية المصرية فى شتى البطولات الدولية التى يشارك فيها الأبطال الرياضيين، بما يؤكد أن مصر هى مهد الحضارة وأصل التاريخ وبما يفند أى شائعات مغلوطة يتم تداولها خارجيا، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة سوف تضع كل الأنشطة الرياضية المقبلة ضمن أجندة وزارة السياحة والآثار للتنسيق المشترك بين الجانبين.

وأثنى الوزير على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة السياحة والآثار فى تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية التى أشادت بها كل وسائل الإعلام العالمية ومنها إجراءات قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، وكذا مراسم قرعة كأس العالم لليد 2021عند سفح الأهرامات.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد العنانى، على حرص الوزارة على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى تعاون الوزارتين فى تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية والتى من بينها مراسم سحب قرعة النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، وبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش "للرجال والسيدات" والتى استضافتها مصر خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجارى بمنطقة الأهرامات، لافتا إلى أن استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى فى المواقع الأثرية يعد وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة كما أن الرياضة كانت جزء أساسى من الحضارة المصرية القديمة.

كما أشار وزير السياحة والآثار إلى ضرورة الاستفادة من البطولات الرياضية، التى يتم تنظيمها بالخارج، خاصة تلك التى يشارك فيها الأبطال الرياضيين، واستغلالها للتسويق لمصر دوليا عن طريق عرض عدد من الأفلام السياحية الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية، والترويج للمشروعات الأثرية الكبرى، والتى من بينها المتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه العام المقبل، بالإضافة إلى توزيع مواد دعائية عن المواقع الأثرية والسياحية بمصر، ورعاية البطولات الرياضية الكبرى وخاصة التى تشارك مصر فى نهائياتها، علاوة على التعاون بين الوزارتين لخلق وتنظيم بطولات رياضية خاصة بمصر.

وأعرب وزير السياحة و الآثار عن استعداد الوزارة لمشاركة وزارة الشباب والرياضة فى المعارض السياحية الدولية الكبرى عن طريق المساهمة بعرض مقومات مصر الرياضة وأجندة الفاعليات الرياضة وغيرها من الموضوعات والمواد الدعائية لتسليط الضوء على مقصد السياحة الرياضية فى مصر، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى مشاركة جميع الوزارات فى هذه الفاعليات لابراز مقومات الدولة المصرية.