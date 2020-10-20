صور.. رواد تويتر ينتصرون لـ إذاعة القرآن الكريم: أنيسة أيامنا

القصة وما فيها.. محمد أشرف، عضو فريق ستاند آب كوميدى "النخبة"، هو بطل الفيديو، الذى سخر من رموز الإذاعة، وتحديدًا برنامج "فى بريد الإسلام".

وقال أشرف فى الفيديو، الذى حذف مؤخرًا: "أكتر ناس بشوفها بطريقة غريبة هى الإذاعة بتاعت القرآن الكريم، دى أكتر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة لى مش عارف بيتكلموا كده ليه".

رود مواقع التواصل الاجتماعى لم يقبلوا السخرية على "إذاعة القرآن الكريم" التى وصفوها بـ أنها جاءت على أحد رموز الدين الإسلامى، ودشنوا هشتاج تحت عنوان: ادعم إذاعة القرآن الكريم، وكتبوا تحته، شعورهم تجاه أعرق إذاعة إسلامية عرفتها مصر.

فكتبت إيمان حمدى: "لا مجال للتهاون حتى لا تكون بداية لسلسلة من التطاول قد لا تتوقف وهذا من لا نرضى به.. إذاعة القرآن الكريم التى تربينا عليها والضوء المنير وسط عتامات لا نقبل المساس بها".

بينما كتب آيات : "إحنا اتربينا على صوت إذاعة القرآن الكريم واتجوزنا وفتحينها فى بيوتنا وولادنا وهما بيلعبوا بيرددوا كلامكم والواحد بيرتاح نفسيا أما يسمعهم بيقولوا كده.. إذاعة القرآن أحلى حاجة فى مصر رغم أنف الحاقدين".

وكتب مجدى أشرف: "إذاعة القرآن الكريم، الإذاعة اللى اتربينا عليها والأصوات الجميلة اللى كنا بسمعها وإحنا رايحين المعهد والمدرسة، وبرنامج بريد الإسلام اللى كنا بنصحى على بدايته كل الدعم للإذاعة المحترمة دى وكل العاملين عليها ربنا يجعله فى ميزان حسناتكم".

جدير بالذكر أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وجه الشؤون القانونية بالهيئة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم، ورموزها.

وقال فى بيان: "لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذى يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامى الحنيف الوسطى".