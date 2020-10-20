أخبار مصرية

زوروا مصر.. بريطانية تشيد بالإجراءات الاحترازية فى شرم الشيخ

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عمر حسام 2020-10-20 15:01 0 تبليغ

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روت بريطانية تزور مصر حاليا، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعى، تجربة زيارتها للمرة الأولى بعد إعادة السماح بالسفر إلى شرم الشيخ بعد توقف بسبب جائحة ، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وكتبت السائحة البريطانية، كيكى كريستتنكربيل، على إحدى المجموعات المهتمة بمعالم شرم الشيخ على  "فيسبوك"، إنها أتت إلى شرم الشيخ دون أن تجرى تحليل "Bcr"، والسطات المصرية استقبلتها وأجرت لها التحليل دون الانتظار وقت طويل، مشيدة بتعامل المؤسسات المصرية ودعت إلى زيارة مصر لحسن التعامل وتسهيل الإجراءات والأمان لتطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة، بالإضافة إلى الجو الممتع والأماكن الخلابة المشهورة بها شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن سعر إجراء التحليل يكلف 30 دولارا، مؤكدة أنه يعد سعرا منخفضا جدًا، كل هذه الإجراءات التى تمت فى المطار والتحليل تم بشكل سريع، مؤكدة أنها تنصح أى شخص فى بريطانيا بأن يزور مصر وشرم الشيخ، وكل الأمور تسير بطرق سهلة لغاية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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