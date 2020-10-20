تخرج أول دفعة مصرية فى الطاقة النووية بجامعة تومسك بوليتكنيك الروسية

نجحت المجموعة الأولى من مهندسى الطاقة النووية الوافدة من مصر فى الحصول على شهادات من جامعة تومسك بوليتكنيك الروسية، حيث درس الطلاب تصميم وتشغيل محطات الطاقة النووية طبقاً لبرنامج مشترك مع الجامعة المصرية الروسية، والذى يعد الوحيد من نوعه فى روسيا.





وتم إطلاق برنامج "محطات الطاقة النووية: التصميم والتشغيل والهندسة" فى عام 2015، وقد انضم 6 طلاب من مصر إلى البرنامج، حيث درسوا خلال السنوات الثلاث الأولى، فى بلدهم الأصلى، ثم انتقلوا إلى مدينة تومسك.

ومن جانبه صرح فلاديمير جوبين، نائب مدير تطوير جامعة تومسك بوليتكنيك الروسية قائلاً: "تم إعداد البرنامج باللغة الإنجليزية لمدة 5 سنوات ونصف، وعند إطلاقه بدأ الطلاب بدراسة نظريات وتخصصات العلوم الطبيعية الأساسية."

وأضاف: "ينتقل الطلاب بعد ذلك إلى مرحلة وحدة معالجة الموتر (TPU) والتى تتضمن دراسة القواعد الأساسية للفيزياء وعلم الحركة، والحسابات النيوترونية الفيزيائية، ومبادئ تصميم وتشغيل وهندسة المحطات النووية على مدار عامين ونصف".

وأكد فلاديمير جوبين: "أن الدفعة الجديدة تتضمن حوالى 10 برامج فى مجال الطاقة النووية فى مؤسسات تعليمية مختلفة بجميع أنحاء روسيا، ويعد هذا البرنامج فريد من نوعه كونه برنامج شامل".

وأوضح أن البرنامج يعمل على إعداد نخبة من مهندسى الطاقة النووية فى مصر، حيث إنه يتضمن تعليم المتخصصين دون الاعتماد على عناصر منفصلة، مثل المفاعل والتوربينات ومحطة البخار، مؤكدًا أنه يمكن للخريجين التحكم فى الدورة الكاملة لتشغيل المحطة النووية.

وقال جوبين: "فى نهاية البرنامج، قدم الطلاب المصريون مشروع حول وحدات طاقة لمحطات الطاقة النووية بقدرات طاقة كهربائية مختلفة".

من جانبه قال عصار محمود، أحد خريجى البرنامج: "أنوى الرجوع إلى مصر بعد حصولى على شهادتى، وأخطط للعمل فى مجال تخصصى، وأريد أن أساهم فى تطوير الطاقة النووية فى بلادى، أؤمن أنه مجال صعب ولكنه شيق".

جدير بالذكر أن شركة روساتوم هى المسؤولة عن تنفيذ مشروع أول محطة طاقة نووية بالضبعة والتى تتكون من أربع وحدات طاقة.