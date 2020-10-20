يرفع تصنيف المنطقة عالميا.. اقتصادية النواب يوافق على مشروع رورو بـ بورسعيد

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة "رورو" بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





جاء ذلك بحضور المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب رئيس المنطقة للقطاع الشمالى، وممثلى الهيئة، وكذلك أعضاء لجان النقل والمواصلات، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وناقشت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها بنود المشروع والعقد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف العالمى تويوتا بولوريه إن واى كيه، إذ عرض رئيس الهيئة الاقتصادية العوائد الاستثمارية والاقتصادية من المشروع وكذلك فرص العمل التى يوفرها.

وقوبل المشروع بموافقة جميع أعضاء اللجنة، إذ أكدوا الدعم الكامل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى سبيل تنفيذ خطتها وتحقيق مزيد من الاستثمارات فى مناطقها ومنها شرق بورسعيد أحد مناطق التنمية ذات المستقبل الواعد والتى تعمل الهيئة الاقتصادية على جعلها أحد المراكز اللوجستية المحورية.

وفى هذا السياق، قال المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية، إن مجلس الوزراء وافق فى شهر يناير الماضى على هذا المشروع الذى يقام على الأرصفة الغربية فى الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد بطول رصيف 600 متر، ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول، باستثمارات 180 مليون دولار، وتوفر 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف زكى أن الدولة قامت بضخ استثمارات ضخمة فى ميناء شرق بورسعيد بإنشاء الأرصفة الجديدة بطول 5 كيلومترات بأحدث المعايير العالمية، وكذلك تقوم الهيئة باستثمارات فى البنية التحتية والمرافق وتجهيز الساحات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرًا إلى أن وجود هذا التحالف العالمى داخل شرق بورسعيد يرفع من تصنيف المنطقة ويضعنا على خارطة الاستثمارات العالمية.

وعقب انتهاء عرض المشروع، ناقش أعضاء اللجنة الاقتصادية بنود العقد وتم التوافق عليه والتصويت بالموافقة بالإجماع على أن ترفع اللجنة تقريرها للجنة العامة لإقرار المشروع.