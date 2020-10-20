نواب ينهون إجراءات استخراج كارنيهات العضوية بالشيوخ

أنهى أعضاء معينون بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إجراءات استخراج كارنيهات العضوية للفصل التشريعى الآول، بمكتب القائم بمنصب الآمين العام للمجلس، المستشار محمود إسماعيل.





ووفق بيان، كان فى مقدمة الأعضاء الذين حضروا الدكتورة نيهال المغربل، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الآحزاب والسياسيين، من بينهم أكمل نجاتى.

وقال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب جاهزة تماما لبداية دور الانعقاد لمجلس الشيوخ، ويتم العمل حاليا على دراسة مجموعة من القوانيين والافكار الخاصة بالعمل على تدعيم الديمقراطية، وسيتم دراسة العديد من الامور التى ستساعد على تحسين الحياة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطنى والتخفيف على كاهل المواطن المصرى.

وتواصل أمانة مجلس الشيوخ استخراج كارنيهات العض ية للنواب المعينيين خلال الساعات القليلة المقبلة، ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، من بينهم 200 عضوا منتخبين عن المقاعد الفردية والقوائم و100 عضو معين بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحتل المرأة بمجلس الشيوخ 40 مقعدا، فيما يمثل 12 عضوا كيان شباب تنسيقية الأحزاب فى الغرفة الثانية للبرلمان.