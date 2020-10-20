عاجل.. مصر ترحب برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

رحبت مصر بالتفاهمات التى تم التوصل إليها بين جمهورية السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن بدء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.





وأعربت مصر فى بيان، اليوم الثلاثاء، عن خالص تهنئتها للشعب السودانى الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك الخطوة، مؤكدة أنها تتطلع إلى أن تطوى سنوات طويلة من العزلة والمعاناة السياسية والاقتصادية التى تعرض لها السودان.

وأكدت مصر ثقتها فى أن تشكل بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وأن تمهد لعودة السودان سريعاً للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والإفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السودانى الشقيق نحو السلام والتنمية.