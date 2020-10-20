الهيئة الإنجيلية تناقش تحسين أوضاع النساء العاملات بالشراكة مع العربية للمنظمات الأهلية

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وفي بداية اللقاء، تم عرض موجز لأهداف اللقاء من خلال الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والتي أكدت على خبرة CEOSS في مجال دعم العمالة غير الرسمية للسيدات والتي تمت بالشراكة مع جمعيات أهلية قاعدية، كنموذج لأفضل ممارسات تمت في الإطار النظري والتطبيقي.
من جانبها، قالت الأستاذة هدى البكر، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية: "تسهم الشبكة العربية في تمكين منظمات المجتمع المدني العربي من التواصل والتفاعل معًا، وتشبيك إمكاناتها ومواردها لتعظيمها، وبناء قنوات وآليات لتشارك وتعزيز قدراتها المعرفية والخبراتية، كما تسهم في قيام التشبيكات التي تعزز قدرة المنظمات معًا على التأثير في صناعة السياسات والقرارات والبرامج التي تستهدف إعمال حقوق الفئات الأكثر تهميشًا وعرضةً للصعوبات والمخاطر، والتمكّن من إحداث تأثيرات نوعية على مشاركة هذه الفئات وحياتها".
وخلال اللقاء تم عرض خبرات مصر والأردن والسودان حول أهم الإشكاليات التي تواجه المرأة وآليات مواجهة معوقات تحسين أوضاع النساء العاملات في القطاع غير الرسمي مع التركيز على الإطار التشريعي والقانوني، ومشكلات التسويق، والتدريب وبناء القدرات، والسياق الاجتماعي والثقافي.
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